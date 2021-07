Ritrovata la microcar rubata a Tarantasca grazie alla mobilitazione dell'intero paese

A Tarantasca, nella serata di sabato 19 giugno, era stata rubata una microcar. A lanciare l'appello la sorella del proprietario, per cui quella vettura è importantissima, necessaria per gli spostamenti casa-lavoro e soprattutto frutto di anni di sacrifici. Tutta la comunità di Tarantasca, che conosce bene la famiglia Osenda, si era subito mobilitata per condividere la segnalazione. La vettura è stata ritrovata anche grazie a Targatocn. La persona che l'ha vista ha infatti chiamato la redazione per poter contattare la sorella di Tarcisio, che ci aveva scritto chiedendoci di diffondere la notizia e la foto della macchina.

E proprio la sorella ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano, diffondendo la notizia o esprimendo la propria solidarietà.

Con queste poche righe vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno pensato a Tarci in questa settimana. Sabato 19 giugno hanno rubato la microcar a Tarci e giovedì 24 è tornata a casa.

Siamo qui per ringraziare tutta la comunità di Tarantasca e non solo: siete stati veramente tantissimi che, con pensieri gentili e presenza costante, ci avete accompagnati in questi giorni.

In tanti vi siete adoperati affinché la notizia avesse la massima diffusione e anche di questo vi siamo grati.

Ringraziamo chi con coraggio ha testimoniato ciò che ha visto; ringraziamo il sindaco Armando, il comando dei Carabinieri di Busca e in particolare il signor Ivano Tassone il quale non ha esitato a far intervenire le forze dell’ordine appena individuata la vettura. La redazione di Targato Cn è stata celere nel comunicarci l’operato del signor Tassone.

Come le migliori storie, anche questa ha avuto un lieto fine, grazie a tutti voi.

La famiglia di Tarci