A Boves: un sipario tra cielo e terra, la rassegna teatrale per grandi e piccini

Grandi emozioni in scena con la Compagnia del Melarancio a Boves con la rassegna teatrale ““Un sipario tra cielo e terra. Teatro per grandi e piccini”.

Il primo appuntamento si terrà sabato 3 luglio alle ore 17,30 al Parco Marquet, in occasione della partenza della 2° tappa del Giro d’Italia Donna 2021.

Lo spettacolo, dal titolo “Il grande trionfo di Fagiolino”, vedrà protagonista in scena la Compagnia Teatro del Drago (Ravenna).

Sabato 17 luglio al parco Marquet alle 17,30 tornerà la rassegna con lo spettacolo “E venne la notte, storie di masche, folletti e servan” messo in scena dalla Compagnia “Il Melarancio”.

Lunedì 23 agosto terzo e ultimo appuntamento della rassegna teatrale, sempre alle ore 17,30 nell’accogliente Parco Marquet. La compagnia Terzo Studio di Empoli porterà in scena l’imperdibile spettacolo “Alto livello, trasformismo su trampoli”.

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Palazzetto Polivalente "Carlo Giraudo" in Via Roncaia 83 - Boves