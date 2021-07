Iscriviti alle selezioni di Miss Universe Piemonte

Sabato 24 luglio le Terme Reali di Valdieri ospiteranno le selezioni Regionali dell’importante concorso Miss Universe Piemonte.

Quest’anno viste le restrizioni imposte a causa della pandemia, le selezioni saranno suddivise in più serate e le migliori classificate andranno in autunno a rappresentarci alla finale nazionale.

Da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni alla competizione sul sito di Miss Universe italy e le future date per le selezioni verranno comunicate a breve.

Rosalia Grillante, organizzatrice della Finale Regionale, ci conferma che “la serata si terrà presso le Terme Reali di Valdieri, e a partire dalle ore 19.45, sarà possibile cenare (previa prenotazione) in attesa delle 21.30, quando la serata entrerà nel vivo con la conduzione di Mauro Bellisario, noto comico di Zelig”.





Doveroso ringraziare i partners che con i loro servizi e prodotti renderanno possibile questa bella serata:

Abiti: Olesea Suharenco

Trucco: Cinzia Axana

Location: Terme Reali di Valdieri

Sponsor: Promoflor eventi





Si ricorda che l’iscrizione dovrà avvenire sul sito https://www.missuniverseitaly.it/partecipa-miss-universe.asp





Miss Universo Italia è un importante concorso di bellezza femminile che si tiene tutti gli anni in Italia dove la nostra provincia è sempre protagonista, il cui obiettivo è selezionare le rappresentanti nazionali per il concorso di Miss Universo.



Il concorso è stato istituito 16 anni fa e da allora ha sempre incrementato il proprio interesse tra gli addetti ai lavori e le giovani ragazze partecipanti.



Scopriamo la vincitrice della scorsa edizione: Viviana Vizzini, classe '93.



Bellezza siciliana, inizia a fare la modella all'età di 16 anni, affermandosi rapidamente nel mondo della moda, viaggiando e scoprendo culture da tutto il mondo.



Grazie alle sue spiccate capacità comunicative, riceve migliaia di consensi sui social media e inizia a lavorare per brand internazionali. Sposa cause benefiche diventando parte attiva di iniziative sociali e socio / culturali. Si è diplomata in Ragioneria, acquisendo conoscenze e competenze delle lingue inglese e spagnolo parlate e scritte. Prossima alla Laurea in scienze della comunicazione marketing digitale





Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare a Rosalia Grillante 338-9786441

www.missuniverseitaly.it