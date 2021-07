Un’estate di novità per il Parco fluviale Gesso e Stura

Dopo un primo assaggio d’estate con “Aspettando… l’Estate al Parco”, il Parco fluviale Gesso e Stura arricchisce le sue proposte con un intenso calendario per i mesi di luglio e agosto.

“Estate al Parco” propone tante iniziative per grandi e piccini, per una bella stagione vissuta immersi nella natura, sempre all’insegna della sostenibilità e in sintonia con l’ambiente.

Numerose le proposte per fare nuove esperienze a f’Orma, lo spazio multisensoriale recentemente inaugurato: dallo yoga degli elementi al saluto al sole, fino a “Yoga con Gorg”, un’avventura a piedi nudi alla ricerca del Gigante d’Acqua, con momenti di consapevolezza corporea e yoga da praticarsi in coppia adulto e bambino. Le attività, a pagamento e con prenotazione obbligatoria, si terranno all’interno del nuovo spazio multisensoriale, in piazzale Walther Cavallera 13. Continuano inoltre le visite guidate, che per i mesi di luglio e agosto avranno orari leggermente modificati: il sabato e la domenica con partenze alle ore 9, 10.30 e 18.30. Le tariffe saranno di 4 euro per gli adulti, 2 per i bambini fino a 10 anni, gratuito per quelli fino a 2 anni. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.





Ma l’estate propone molte altre attività nel Parco: domenica 4 luglio, 1 agosto e 5 settembre alle ore 17 “Missione Natura”, una visita guidata adatta a tutti alla scoperta dell’Oasi naturalistica “La Madonnina” a Sant’Albano Stura, una delle aree a riserva naturale di maggior pregio naturalistico del Parco. Sabato 10 luglio e 7 agosto sarà invece la volta di “Di notte nel Parco”, due trekking adatti a tutti alla scoperta dei tesori che la natura offre al calar del sole, il primo nel Bosco di Sant’Anselmo a Castelletto Stura e il secondo nei Giardini d’Ara a Roccavione. Anche queste attività sono a pagamento e prenotazione obbligatoria.

Domenica 6 agosto “Custodi della natura”, a Parco Grandis a Borgo San Dalmazzo, è invece un laboratorio per famiglie con bambini di 3-10 anni, per avvicinarsi alla natura con tutti i sensi e attraverso l’arte della creta. Prenotazione obbligatoria, partecipazione gratuita.





Infine il Parco, in collaborazione con l’Ufficio Pianificazione Strategica “Cuneo per lo sviluppo sostenibile” del Comune di Cuneo, propone “Cinema sostenibile”, una rassegna di cinema all’aperto dedicato alla sostenibilità, nel giardino della Casa del Fiume, con partecipazione gratuita.

Per tutti i dettagli e per scaricare il calendario dell’Estate al Parco è possibile visitare il sito del Parco (www.parcofluvialegessostura.it) o le pagine social del Parco. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni telefonare allo 0171.444501 o scrivere all’indirizzo mail eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

Infine a partire dal mese di luglio anche l’Infopoint del Parco avrà un nuovo orario per i servizi di accoglienza, informazione e noleggio biciclette: dal martedì al venerdì ore 9-12 e 14-18; sabato, domenica e festivi ore 9-13 e 14.30-18.30. Lunedì chiuso. Si ricorda che il noleggio biciclette è su prenotazione telefonando allo 0171.444501.