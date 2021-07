E' Franco Baroero, fossanese di 69 anni, l'uomo disperso in Valle Gesso: lanciato un appello per aiutare le ricerche

Nessuna traccia e soprattutto nessun punto di riferimento, se non la vettura trovata parcheggiata a Terme di Valdieri, un'Audi Q7 bianca, di Franco Baroero, il 69enne di Fossano cui non si hanno più notizie dalla giornata di ieri 3 luglio.

L'allarme per le ricerche è scattato oggi, nel primo pomeriggio.

L'uomo inizialmente era stato cercato in Valle Stura, ma il ritrovamento della vettura in Valle Gesso ha fatto convogliare lì decine e decine di soccorritori, tra vigili del fuoco, soccorso alpino e Sagf, il soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Stanno operando anche i cinofili e la squadra droni.

Sono stati perlustrati con l'elicottero Drago 51 i sentieri prioritari nella zona attorno al Valasco, ma per ora senza esito. L'elicottero ha trasportato i tecnici del soccorso alpino, del sagf e dei vigili del fuoco in quota in diversi punti, fin dove possibile, ostacolato in parte dal forte vento che soffia sulla zona. Le squadre stanno perlustrando le zone che convergono verso la piana del Valasco e verso il rifugio.

L'uomo, che risulta essere da solo, è un camminatore piuttosto esperto e attrezzato, amante dei sentieri poco battuti. Potrebbe essere passato ovunque. Ed è per questo che è stato lanciato un appello, perché altri escursionisti possano dare, eventualmente, qualche informazione utile almeno a circoscrivere l'area di ricerca.

Se qualcuno lo avesse visto e potesse fornire informazioni, sarebbero utilissime. E' necessario contattare i carabinieri di borgo san Dalmazzo al numero 0171754800.