Soccorso alpino di Cuneo e vigili del fuoco mobilitati per la ricerca di un escursionista nell'area di Terme di Valdieri

La squadra del soccorso alpino di Cuneo è stata mobilitata per la ricerca di un disperso in Valle Gesso, in località Terme di Valdieri. Il rientro dell'escursionista era previsto nella giornata di ieri 3 luglio.

Stanno per intervenire anche i vigili del fuoco, con la squadra speleo alpino fluviale, assieme ai volontari di Busca. Possibile anche l'impiego dell'elicottero, per permettere una perlustrazione aerea della zona.

La sua auto, un'Audi bianca, è stata ritrovata nel parcheggio di Terme ed è da qui che si stanno organizzando le ricerche, coordinate dalla base operativa allestita in loco. Non si hanno al momento indicazioni sulla meta che l'escursionista aveva in programma, cosa che rende l'area di ricerca molto ampia.

Seguiranno aggiornamenti.