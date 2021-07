All'Anima Festival uno schermo per vedere la partita dell'Italia anche nell'area Food dell'Anfiteatro

Gli organizzatori comunicano che nell'area del Villaggio Food dell'anfiteatro dell'Anima a Cervere, dove il 6 luglio, giorno della partita tra Italia e Spagna, si esibirà Antonello Venditti, sarà allestito un secondo grande schermo per chi vorrà seguire la partita anche se non munito di biglietto.

Nell'area dell'Anfiteatro, accessibile solo con ticket, dalle 20 al via l'esibizione del cantautore romano; dalle 21 la proiezione della partita, a cui assisterà lo stesso Venditti e poi, al termine, ancora grande musica.

Sarà una serata indimenticabile quella che si preannuncia martedì, per l’apertura dell’Anima Festival all’Anfiteatro dell’Anima a Cervere.

E' stato lo stesso Venditti, sulla sua pagina Facebook, tramite un video, a chiedere questa possibilità. Grande appassionato di calcio, vuole vedere la partita, così come tutti gli italiani, che tiferanno per gli Azzurri nella semifinale valevole per l'accesso alla finale per la conquista del titolo europeo. "Sperando nella buona sorte... altrimenti ci consoleremo cantando insieme alle famose rane di Cervere!" ha scritto.

Gli organizzatori hanno accolto la richiesta.

Alle 21 verrà allestito un maxischermo sul palco dell’Arena e tutti gli spettatori potranno vedere la partita in una cornice unica, durante una serata speciale. Uno schermo anche fuori dall'area concerti.

“Non potevamo iniziare in modo migliore il nostro Festival, arrivato alla sesta edizione. Ringraziamo Antonello Venditti per questo regalo che ci ha voluto fare – aggiungono i fratelli Chiarlo -.

Dopo martedì continueremo con altri nomi di primissimo piano: Francesco De Gregori il 9 luglio, Giuseppe Giacobazzi il 12 luglio, Gianna Nannini il 14 luglio, Andrea Pucci il 19 luglio, Jethro Tull, il 26 luglio, ‘’Morricone History’’, il 27 luglio, Annalisa, il 5 agosto. L’Anima festival prosegue con altre date in collaborazione con il Comune di Fossano in piazza Castello: Piero Pelù il 7 agosto, Il Tre, il 28 agosto e Max Pezzali il 18 e 19 settembre, Biglietti in prevendita su Ticketone.

Info stampa: Ivan e Natascia Chiarlo 347 80 72 022- 347 481 07 65

https://www.facebook.com/watch/live/?v=338440491069241&ref=watch_permalink