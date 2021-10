Niente ferie per il Cantiere Adolescenza dell'Asl CN1: il servizio sarà attivo anche a luglio e agosto

SMArt, Sportello Asl di Ascolto Adolescenti aperto anche nei mesi estivi.

L’attività in presenza, ripartita il 15 febbraio e rivolta ai giovani di età compresa tra i 13 e i 24 anni, prosegue anche a luglio e agosto presso i locali di Corso Statuto 2C a Mondovì Mondovì.

Gli adolescenti dell’Asl Cn1 potranno continuare ad usufruire dei servizi offerti dal Cantiere Adolescenza anche nei mesi estivi. Si tratta di uno spazio aperto, gratuito, accessibile nel rispetto delle norme di sicurezza, dove i giovani possono trovare operatori dell’Asl con diverse professionalità disponibili ad ascoltarli e a fornire consulenza.

“Si possono rivolgere a noi - spiega la psicologa Chiara Mondino, coordinatore del Cantiere Adolescenza per la sede di Mondovì - direttamente gli adolescenti ma anche gli adulti (genitori, insegnanti, animatori, allenatori...) che desiderino ricevere informazioni o consulenze su tematiche come la sessualità, le emozioni, le relazioni; si possono affrontare insieme difficoltà quali ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, bullismo, consumo di sostanze e problemi nell’utilizzo del web”.

In questo periodo, in cui gli effetti psicologici della pandemia si sono avvertiti intensamente e hanno colpito in particolare le persone più esposte per età o per ruolo, portando alla comparsa di sintomi somatici e psichici, le psicologhe dell’équipe sono disponibili per consulenze individuali ai giovani o ai familiari per un inquadramento del problema e per cercare risposte efficaci al disagio. Dal 15 febbraio sono stati effettuati 43 colloqui con adolescenti e 14 colloqui con i genitori oltre ad incontri on line.

Il servizio, stante il perdurare dell’emergenza, continua ad essere attivabile su appuntamento telefonando al n. 338/3669882 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 15,00. In altri orari è possibile inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero. Si verrà richiamati da un operatore del Cantiere Adolescenza appena possibile. Sempre allo stesso numero possono essere richieste consulenze telefoniche o in video e informazioni.

Nel territorio dell’ASL CN1 sono attivi altri tre punti di ascolto del Cantiere Adolescenza Cuneo: Al 34 Corso Dante 46. Lo sportello è aperto in presenza il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30. Non è necessaria la prenotazione telefonica. Per info 3383669862

Savigliano: TAG E’ possibile parlare direttamente con gli operatori telefonando al n. 338.3669866 il martedì dalle ore 13.30 alle 15. In altri orari è possibile inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero. Si verrà richiamati da un operatore del Cantiere Adolescenza appena possibile.

Saluzzo: Per informazioni consulenze e contatti: 338.3669885.