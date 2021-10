A Mondovì la stagione teatrale estiva prosegue con Marco Paolini e il "Teatro tra parentesi"

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna teatrale estiva a Mondovì organizzata dal Comune in collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per la prima volta, in Piazza D'Armi.

Dopo lo spettacolo dell'attrice Lella Costa, questa sera alle 21, appuntamento con “Teatro fra parentesi” di e con Marco Paolini.

"Un Album di storie brevi – spiega Paolini – tenute insieme da un filo di pensieri, storie che vengono dal mio repertorio, ma anche dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al Covid 19. Storie a sorpresa come nell’uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’".

Gli appuntamenti per la settimana non si esauriscono qui perché mercoledì 14 luglio, Paolo Rossi è il protagonista di “Pane o Libertà” che unisce i generi dello stand up comedy alla commedia dell’arte e a quella greca. Rossi sarà a Mondovì per raccontare, tra parole e musica, l’incontro fortunato con grandi maestri del passato – Jannacci, Gaber, De André, Fo - per rievocare storie che aiutano a resistere, a scegliere, a sperare.

Sabato 17 luglio è il momento di “Due pugni guantati di nero” in cui Federico Buffa il più famoso cantastorie dello sport italiano racconta le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico soffermandosi sul gesto di Smith e Carlos sul podio dei 200 metri in difesa dei diritti civili.

Mercoledì 21 luglio in scena le famose “Favole al telefono” di Gianni Rodari con la voce recitante di Peppe Servillo accompagnato al pianoforte da Geoff Westley e da un sestetto di strumentisti. Servillo e Westley si calano nell’immaginifico universo letterario di Rodari per indagare il linguaggio della fantasia con lo strumento della musica.

Infine, l’ultimo appuntamento dell’estate sarà il 26 luglio con “Ci vuole orecchio” in cui il musicista Elio canta e recita Jannacci per un omaggio al musicista e alla sua ironia rivoluzionaria.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21. La rassegna si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti. Per questo motivo è fortemente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita per evitare assembramenti. Si consiglia di controllare il sito www.piemontedalvivo.it o quello www.comune.mondovi.cn.it per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.