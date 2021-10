Gli eventi estivi monregalesi proseguono, confermate le serate con i "Doi Paset"

Dopo lo "stop" e l' annullamento dei concerti previsti per il primo appuntamento degli eventi estivi monregalesi organizzati dall'Associazione "La Funicolare", i "Doi paset" sono pronti per ripartire.

Martedì 13 luglio , sempre nel salotto barocco del quartiere di Piazza, prima proiezione a cielo aperto della rassegna ‘ Cinema sotto le stelle ’. Sul maxischermo in scena ‘10 giorni senza mamma’, con protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, esilaranti interpreti di questa commedia di Alessandro Genovesi su un padre che scopre quanto sia difficile essere madre. Manager impegnatissimo di un'azienda, Carlo trascura moglie e famiglia. Dopo l'ennesima lite, la moglie Giulia parte per una vacanza di dieci giorni, affidando al marito gli incarichi quotidiani di gestione dei tre figli. Il cambio di ruolo renderà difficile la vita di Carlo.

Mercoledì 13 luglio, riflettori puntati sul quartiere di Breo per i ‘Doi Paset’. Format rivisitato e ridotto dell’originale formula dei ‘Doi Pass’, con due eventi ‘statici’, vetrine illuminate e negozi aperti. In piazza Roma palcoscenico allestito per ‘Money for nothing’. Una band con radici nel passato, che fin dal 1997 suona ‘Dire Straits’. Negli anni modifica la formazione, cambiano i nomi e si mischiano esperienze, fino ad arrivare, nel 2007, all’attuale: Marco Gasco, Giorgio Bertazzoli, Alberto Curti, Alessandro Tarone, Manuel Garelli e Ermanno Dardanelli. Spettacolo garantito! In piazza Santa Maria Maggiore, energia, talento, divertimento ed emozione: ‘Ep. Centro’. Gruppo musicale che negli anni ha saputo farsi apprezzare nel nord Italia grazie alla qualità dei suoi componenti: tutti musicisti professionisti con carriere importanti alle spalle e tantissima passione. Con un sound che varia dal pop al funky, con sfumature rock e bossanova, ogni loro concerto è un'esplorazione musicale a 360°. On stage: Sara Ghiglia e Andrea Villella, voce, Federico Baglio, chitarra, Massimo Celsi, tastiere, Marco Campana, percussioni, e Alessandro Osella, basso