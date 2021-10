Mondovì, annullata all'ultimo la prima serata dei "Doi Paset"

Annullata la prima serata dei "Doi Paset" a Mondovvì, il primo degli eventi estivi previsti nei mercoledì sera di luglio, organizzati dall'associazione "La Funicolare".

Era tutto pronto ieri, mercoledì 7 luglio, ma un problema burocratico non ha consentito alla serata di decollare.

Un'ordinanza della Polizia Locale, relativa alle norme di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione, emanata nel pomeriggio, prevedeva che gli organizzatori controllassero e garantissero il le norme anti covid e di safety e security non solo in piazza Santa Maria Maggiore e piazza Roma, dove erano previsti gli spettacoli, ma anche nelle vie di collegamento tra lei due piazza.

Così poco prima del debutto del primo mercoledì dei "Doi Paset", l'associazione "La Funicolare", in via precauzionale, ha scelto di annullare la serata:

"Si comunica l’annullamento degli eventi della prima serata dei ‘Doi Paset’ a causa di un’ordinanza comunale ricevuta nel pomeriggio in cui si impone all’associazione “La Funicolare” l’attuazione di misure di sicurezza non solo nelle due piazze oggetto di spettacolo ma su tutta l’area pedonale. Non riuscendo ad ottemperarle a tali richieste il direttivo ha deciso di annullare l’evento. Seguiranno aggiornamenti per i prossimi mercoledì."