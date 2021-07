Un nuovo appello di solidarietà per i bambini del Meru Kenya colpita dalla siccità

Ancora una volta, la martoriata regione del Meru Kenya è colpita da una grave siccità che priva la popolazione locale dei minimi mezzi di sussistenza, determinando gravi problemi di denutrizione ed addirittura morte per fame soprattutto bambini ed anziani. Ad aggravare la situazione si va aggiungendo il forte rincaro dei prezzi dovuto alla grave crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid 19 che imperversa anche in quella regione.



Ancora una volta l’Associazione ODV Kairune con sede in Cervasca si mette in prima linea per sostenere, per quanto possibile, le famiglie più povere con la distribuzione di alimenti, tramite le scuole locali o le parrocchie. L’obiettivo è quello di riuscire a sfamare il massimo numero di ragazzi che con almeno un pasto al giorno, riescano a superare i morsi della fame ed a non gravare sulle scarse risorse delle famiglie.

Pertanto con il presente articolo, vogliamo nuovamente sollecitare tutte le persone che come per l’autunno scorso, ci hanno sostenuto con le preziose offerte che sono state raccolte, consentendo di portare a termine, tra i mesi di dicembre e gennaio, due distribuzioni successive di mais, fagioli e riso in molte parti della regione di Kairune, Momoi ed Angiorota, aiutando di conseguenza le popolazioni locali a superare il difficile momento di carestia.



Ci teniamo a far presente che la nostra associazione, fondata dal defunto monregalese don Giovanni Cugnod, detto padre John, si finanzia solamente con fondi frutto di offerte e lavoro di moltissimi benefattori della provincia di Cuneo ed ogni introito, viene finalizzato totalmente per finanziare scuole e strutture sanitarie locali, al fine di aiutare i tanti ragazzi poveri che hanno interesse a conseguire un’istruzione scolastica adeguata per un loro futuro migliore.



Vista l’emergenza, abbiamo voluto estendere a quante più persone possibile l’invito a sostenerci, ognuno in base alle proprie possibilità.



Chi volesse avere maggiori informazioni o conoscere le modalità di versamento può visitare il sito www.kairune.org o la pagina Instagram kairune org; inoltre è possibile contattarci telefonicamente ai seguenti numeri 3488744629 /3470001475.

Per le vostre offerte potete far pervenire un bonifico al conto corrente della banca Intesa S. Paolo di Cuneo intestato a: Associazione Kairune IBAN IT10W0306910219100000000292.



Vi ricordo di annotare nella causale del bonifico: offerta per siccità 2021. Per chi lo desiderasse, potete fare anche un versamento tramite Satispay al numero 348 8744629, intestato a Monaco Gianfranco. Il denaro offerto verrà poi depositate sul c/c dell’Associazione ODV Kairune.



Ringraziamo la spettabile Redazione che ha accettato di dedicarci questo breve spazio per dare voce a chi non ne ha e cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori auguri a tutti i lettori del giornale ed ai benefattori che daranno risposta a questo nostro appello.