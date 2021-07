Serate musicali, workshop, architrek e gite in e-bike: ecco le iniziative di EmotionAlp in Valle Grana

Ecco le prossime iniziative messe a calendario da EmotionAlp, in valle Grana.

SERATE OCCITANE ALL’ABRì

ABRì – Via Nazzari, 3 Pradleves (CN)

Giovedì 22 e venerdì 23 luglio





Due serate imperdibili per gli amanti della musica e delle danze occitane, sotto i 700 mq dell’area coperta del pattinaggio, a distanza e all’aperto… in completa sicurezza!

Giovedì 22 luglio, dalle 21.00, ospitiamo la serata di balli occitani distanziati organizzata da Daniela Mandrile, ma questa volta con la musica dal vivo del gruppo “Li Vacansìer”. La prenotazione è obbligatoria al numero 339/7950104 (Daniela).

Venerdì 23 luglio, dalle 21.00, invece si esibirà il gruppo “Autre Chant”, con la loro musica dalla Val Susa. Il concerto è gratuito. Prima dello spettacolo, per chi lo desidera, possibilità di apericena a 10 €. La serata è su prenotazione obbligatoria al numero 353/4106915 oppure info.emotionalp@gmail.com.





WORKSHOP DI STAMPA MANUALE SU TESSUTO

ALLA “PORTA DI VALLE” DELLA VALLE GRANA

Domenica 25 luglio





Un pomeriggio dedicato alla riscoperta di un'arte Antica nella splendida cornice del Filatoio di Caraglio.

Dopo un'introduzione alle tecniche di linoleografia e woodblock print i partecipanti potranno sperimentare con le proprie mani e realizzare un progetto in tessuto lasciandosi guidare dalla propria ispirazione.

A seguire verrà offerta una merenda con degustazione dei prodotti tipici della Valle Grana proposti da EmotionAlp nella Porta di Valle.

Al termine sarà possibile effettuare la visita guidata del museo del setificio piemontese, ripercorrendo l'intera filiera della seta, o visitare le mostre temporanee.

Costo: 47€ comprensiva di tutti i materiali per il workshop e degustazione. Esclusa la visita al museo e alle mostre, le tariffe variano in base alle eventuali riduzioni previste.

Info e prenotazione obbligatoria: corsi@afishonacloud.it o whatsapp 328 3573629. Posti limitati!





ARCHITREK – VALLIERA E CAMPOFEI

Domenica 25 luglio





L’architettura alpina narrata da chi vive la montagna sia come tecnico sia come guida, mescolando competenze narrative alla conoscenza tecnica del mondo costruttivo. Il tutto nella cornice dell’alta valle Grana, tra le borgate di Castelmagno, con un confronto visivo impressionante tra passato e presente. La bellezza della montagna incontra la maestria dei muratori locali, capaci di arricchire con la loro opera il paesaggio alpino.

E per chi vuole essere coccolato al cento per cento, Abrì Pradleves potrà preparare ottimi pic nic a base di prodotti locali. Sarà sufficiente prenotare il pic nic nello stesso momento in cui si prenota l’escursione e ritirarlo comodamente sul posto alla partenza.

Costo: 15€ escursione – 10€ pic nic (facoltativo)

Ritrovo: presso Abrì – Via Nazzari 3, Pradleves

Orario: ore 9,30

Difficoltà: E

Info e prenotazione obbligatoria entro sabato 24 luglio al numero 334/9349151 oppure alla mail info.emotionalp@gmail.com

CONTEST MUSICALE ALL’ABRì

ABRì – Via Nazzari, 3 Pradleves (CN)

Venerdì 30 luglio





Venerdì 30 luglio, dalle 19.30, si esibiranno sul palco di Abrì tre nuove proposte del panorama cuneese: DEVALLE, NICOLA LERDA e KYOTO CINEMA DI SARA. Si potrà assistere gratuitamente alle esibizioni e dare il proprio contributo nella valutazione dei partecipanti del contest, in supporto alla giuria designata per eleggere il vincitore.

Nel frattempo, per chi lo desidera, verrà proposto un apericena al costo di 10 € a persona.

La serata è su prenotazione obbligatoria al numero 353/4106915, oppure info.emotionalp@gmail.com





BATTESIMO DELLA E-BIKE

ABRì – Via Nazzari, 3 Pradleves (CN)

Sabato 31 luglio





Nel bel mezzo del verde della valle Grana, EmotionAlp vi propone una semplice attività per farvi conoscere un mezzo innovativo, che ha rivoluzionato l’approccio alla montagna in bicicletta, e che è destinato a modificare il concetto stesso di mobilità. Per chi non le conosce, o per chi vuole capirle meglio, un’esperienza esclusiva, con accompagnatore cicloturistico, un percorso facile e panoramico e un prelibato finale a basi di prodotto locale. La composizione dei gruppi, di massimo 5 persone, consentirà di essere seguiti passo passo nell’approccio a questo particolare mezzo.

Costo: 20 € bici a noleggio – 20 € guida – 10 € (eventuale) pic nic = 50 € costo attività

Ritrovo: Pradleves c/o Abrì, via Nazzari 3 – centro sportivo

Orario: 9,00 – 11,30 – 15,30

Info e prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 luglio al numero 388/9362815 oppure alla mail info.emotionalp@gmail.com