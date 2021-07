Passione+professionalità+disponibilità= zero problemi. Gli ingredienti dell’Agenzia Keviaggi di Barge

Una nuova realtà in materia di turismo e di viaggi si è affacciata nei giorni scorsi sul panorama del Saluzzese. E’ la Keviaggi di Barge, nasce dalla passione per il turismo di Mario De Grandis e Luca Pautassi (che ora si avvalgono della collaborazione di Anna Bottero): ragazzi giovani che operano nel settore ormai da diversi anni.

“La passione e l’amore che nutriamo per questo mestiere – dicono i due titolari - ci ha spinti a lanciarci in questa avventura lavorativa per mettere a disposizione dei nostri clienti l’esperienza maturata negli anni. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esigenze dei viaggiatori a 360° proponendo ai nostri clienti una vasta gamma di servizi, a partire dai viaggi di gruppo ‘made in Keviaggi’, organizzati ed accompagnati direttamente da noi, per proseguire con la costruzione di pacchetti vacanze su misura per coppie, famiglie e gruppi di amici con il supporto dei migliori tour operator d’Italia. La Keviaggi è a disposizione anche per la prenotazione dei vostri biglietti aerei, navali e ferroviari oltre che per l’acquisto di cofanetti viaggio che risultano essere sempre delle originali soluzioni di regalo per compleanni o anniversari. Vi prendiamo per mano, insomma, per accompagnarvi nel luogo che avete sempre desiderato, sperando, che alla fine anche voi esclamerete ‘Che viaggio!’”.

Ogni suo viaggio prevede la partenza da diverse località della provincia di Cuneo (Saluzzo, Savigliano, Barge, Bagnolo Piemonte) e da Torino.

Ogni suo tour di gruppo prevede l’assistenza di un proprio accompagnatore, visite effettuate da guide locali, sistemazione in strutture alberghiere di categoria 3/4 stelle, utilizzo di auricolari durante le visite e servizio gratuito di colazione a bordo del pullman. Le sue proposte di viaggi di gruppo possono essere adattate alle esigenze di gruppi precostituiti (Cral, parrocchie, associazioni, enti culturali o più semplicemente gruppi di amici), in qualunque periodo dell’anno a condizioni particolarmente favorevoli e – ciò che forse oggi più contano – in totale sicurezza per ogni singolo partecipante, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

La Keviaggi è inoltre in grado di realizzare e sottoporre, senza impegno, programmi e preventivi per qualsiasi altro tipo di viaggio: religioso, sportivo oppure la partecipazione ad eventi musicali e/o culturali quali mostre ed opere liriche.

Questi i principali viaggi di gruppo in programma da qui all’autunno, molti dei quali sono in via di conferma, per i quali sarebbe meglio non perdere ulteriore tempo e prenotarsi subito:

Lago Maggiore Eremo di Santa Caterina e Arona (domenica 8 agosto)

(domenica 8 agosto) Cascate di Lillaz e Cogne (domenica 15 agosto, PROSSIMO ALLA CONFERMA)

(domenica 15 agosto, PROSSIMO ALLA CONFERMA) Trenino Rosso del Bernina (dal 20 al 21 agosto)

(dal 20 al 21 agosto) Mantova e la navigazione sul Mincio (dal 21 al 22 agosto, CONFERMATO)

(dal 21 al 22 agosto, CONFERMATO) Tour nelle Langhe con E-bike e apericena in agriturismo (domenica 19 settembre)

(domenica 19 settembre) https://www.keviaggi.it/tour-della-sardegna/Tour della Sardegna (dal 25 settembre al 2 ottobre, CONFERMATO, POCHISSIMI POSTI)

(dal 25 settembre al 2 ottobre, CONFERMATO, POCHISSIMI POSTI) Liguria gustosa: Finalborgo e pranzo di pesce (domenica 17 ottobre)

(domenica 17 ottobre) Crociera del Mediterraneo a bordo della MSC Seaview, l’ultima nata della compagnia MSC (dal 13 al 16 novembre, con imbarco a Genova e sbarchi a Civitavecchia, Ajaccio e Marsiglia, da dove il viaggio proseguirà in pullman con visita di Aix en Provence e pranzo al ristorante compreso nel prezzo)

La Keviaggi si trova in Viale Stazione 7 Barge. Telefono: 0175231672. Cellulare: 3452303618. Informazioni: info@keviaggi.it. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet https://www.keviaggi.ithttps://www.keviaggi.it