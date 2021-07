36enne morto a Pianfei dopo esser stato investito da un'auto pirata

Un uomo di 36 anni è morto, stamane, dopo esser stato investito da un'auto a Pianfei.

L'incidente è avvenuto in via Bisalta, intorno alle 5.30. Da quanto si apprende, come reso noto dall'ufficio stampa dell'Asl Cn1, l'uomo sarebbe stato investito da un'auto pirata, che non si è fermata a prestare i soccorsi.

Per il 36enne a nulla sono valsi i soccorsi delle equipe del 118, intervenute prontamente sul posto. Il medico null'altro ha potuto fare se non constatare il decesso.

Seguiranno aggiornamenti.