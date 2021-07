Incidente stradale a Peveragno, nella mattinata di oggi (lunedì 26 luglio).

Coinvolta un'ambulanza, finita fuori strada per cause ancora da determinare lungo via Beinette, poco prima della locale area ecologica e del caseifici Inalpi.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i carabinieri locali. Non sembrano esserci stati feriti di grave entità.