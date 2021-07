Cuneo: un successo la serata gastronomica del Consorzio della Chiocciola all'Open Baladin

Gradimento e apprezzamento ha riscosso la serata gastronomica promossa dal Consorzio della chiocciola di Borgo all’Open Baladin di Cuneo.



Molte specie di molluschi se consumate non nel periodo di attività biologica hanno caratteristiche qualitative certamente migliori, questo vale anche per le chiocciole, come quella di Borgo la pregiata Helix pomatia alpina. Fin dai tempi più antichi questo mollusco si è sempre consumato in inverno quando è opercolato, cioè al termine del suo ciclo produttivo annuale che si conclude con la fase del letargo. Nel tardo autunno la chiocciola si rinchiude nel suo guscio sigillandosi per sopravvivere a condizioni climatiche non favorevoli, dovute all’assenza di alimento e per le temperature troppo basse. Nelle Regioni a clima molto caldo le condizioni non favorevoli al mollusco si presentato in estate con alte temperature e clima secco, per cui il mollusco arresta il suo ciclo produttivo e va in estivazione. Tali condizioni si verificano nel meridione dell’Italia o nei paesi del nord Africa, con specie di chiocciole adatte a quel tipo di clima, tra le più comuni la Helix pisana, la Helix aperta detta anche monachella o la Helix aspersa muller.



Da alcuni anni il Consorzio in coerenza col principio di consumare questi molluschi solo durante la fase di arresto del ciclo, propone serate promozionali con l’utilizzo la chiocciola estiva. Lo scorso giovedì un nutrito numero di appassionati ha potuto apprezzare alcuni piatti preparati dagli chef Marco del Baladin e Andrea della Ruota Due con Helix pisana e Helix aspersa provenienti dall’isola di Creta. Altri prodotti Slow Food della Condotta di Cuneo hanno arricchito il menù, il pregiato Castelmagno dell’azienda “La Meiro” utilizzato nella preparazione degli gnocchi, l’aglio di Caraglio con la sua crema, ma anche la trota del Gesso inserita in una deliziosa preparazione.



In conclusione un semifreddo alle fragole di Francesco Musso e le chioccioline di cioccolato dell’azienda Dulcioliva di Borgo, i vari piatti sono stati abbinati alle pregevoli birre del Baldin. Alla serata hanno partecipato Matteo Gagliasso Consigliere Regionale, il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi, il Presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano, Giorgio Chiesa Presidente dell’Associazioni Albergatori, il Presidente dell’Ente Fiera di Borgo Claudio Bramardi.



L’apprezzamento per l’iniziativa è stato unanime, con richieste di ripresentare l’evento in altre sedi.