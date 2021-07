Bra dice addio a Livio Tortore, morto a 76 anni dopo una vita intera dedicata al volontariato

Saranno tanti i braidesi che alle 10 di oggi, venerdì 30 luglio, rispettando le norme anti-Covid, daranno l’ultimo saluto a Livio Tortore, che si è spento a 76 anni dopo una vita intera dedicata al volontariato.

Persona sempre attenta alle esigenze del prossimo, l'uomo ha continuato a dare il proprio contributo all’Avis, l’Associazione volontari italiani del sangue, ricevendo anche l’Oscar della Generosità nel 2019, in occasione della 61esima Assemblea Provinciale dell’Avis di Cuneo.



Di lui è rimasto un indelebile ricordo anche in altre realtà solidali cittadine, come ad esempio l'Aido, l'Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

Profondo cordoglio in tutta la comunità che si è stretta intorno alla figlia Caterida con Enzo, alla sorella Adele ed ai parenti di ogni grado.



Livio Tortore lascia in eredità il suo esempio di dedizione civile che resterà vivo per tutti.