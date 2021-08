Ricerca persona nei boschi di San Giacomo di Roburent

Ricerca persona in corso nei boschi di San Giacomo di Roburent, in zona Roccia dell'Aquila.

Un uomo di cui non sono note le generalità si è perso dopo aver effettuato un giro in bici e aver proseguito a piedi.

I Vigili del Fuoco di Mondovì da circa mezz'ora hanno attivato le ricerche dopo la segnalazione da parte dell'uomo stesso con cui sono in contatto telefonico.

I soccorritori al momento stanno cercando di localizzarlo.

Sul posto la squadra di Mondov,ì con il Saf da Cuneo e l'elicottero, e il Soccorso Alpino.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 21

Si trattava di un ciclista in mountain bike che si è disorientato tra Roburent e Rocca dell’Aquila. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni dalla squadra dei Vigili del Fuoco a terra di Mondovì e riportato in sicurezza.