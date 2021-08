Uomo di 75 anni cade in una scarpata a San Damiano Macra: recuperato, non è grave

Si è risolto in meno di un'ora l'intervento dei vigili del fuoco nel comune di San Damiano Macra.



Poco prima delle 14 era stata attivata la ricerca persona per un 75enne che si trovava disperso nei dintorni del comune. L'allarme è stato lanciato dalla figlia che non lo aveva visto rientrare.



Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della valle Maira che in breve lo hanno individuato ai piedi di una scarpata lungo la quale era scivolato procurandosi dei traumi alla schiena. L'uomo è stato stabilizzato e fissato su una barella per poi essere trasportato a spalle in un luogo meno impervio dove era presente l'ambulanza medicalizzata per i primi soccorsi.

Sul posto è stato inviata una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Morozzo. Allertato anche il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco di Volpiano e l'elicottero Drago 60.



L'uomo è stabilizzato e non è in pericolo di vita.