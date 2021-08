Cuneo doppio spettacolo di teatro per bambini con Il Melarancio

Domenica 15 agosto 2021 alle ore 17,30, presso il Parco La Pinetina nel Quartiere Donatello (Via G.B. Bongiovanni, Cuneo), Michele Cafaggi presenta “Fish & bubbles”, spettacolo consigliato per tutti. Dopo il debutto nel 2014 e le repliche in Italia, Svizzera, Austria, Irlanda, Grecia, Spagna, India, Giappone, arriva a Cuneo “Fish & bubbles”, che presenta clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti, per trascorrere un Ferragosto speciale di teatro all’aperto. La storia narra di un pescatore della domenica, perseguitato da una nuvoletta dispettosa, che lo innaffia ovunque vada. Il pescatore però non si dispera: lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate; per lui la pioggia è una ghiotta occasione per presentare a tutti i suoi giochi preferiti. Lo spettacolo è adatto a tutti e non utilizza parole.

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90. È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle Bolle di Sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Mercoledì 18 agosto 2021 alle ore 17,30, presso il Cortile della Biblioteca 0-18 in Palazzo Santa Croce (Via Santa Maria, Cuneo), Vladimiro Strinati mette in scena “Nonna e volpe”, commedia per burattini, oggetti e attore, consigliata per bambini dai 4 anni. “Nonna e volpe” narra la divertente vicenda di due personaggi agli antipodi: la Nonna deve destreggiarsi tra gli scherzi e i dispetti di una Volpe birichina, pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Ne scaturisce un conflitto surreale, in cui si assiste allo scontro tra due visioni della vita diverse: il vecchio e il nuovo, il passato e il presente. Lo spettacolo si rifà alla comicità della slapstick comedy, la commedia degli scapaccioni e torte in faccia, un susseguirsi di gag tra due personaggi diversi, in cui i protagonisti non si risparmiano colpi bassi, al limite della correttezza, avendo come unico scopo il puro divertimento.

Per partecipare agli spettacoli è necessario prenotarsi ed acquistare un biglietto al prezzo di 3 euro (gratuito sotto i 3 anni) e, come da nuove normative nazionali vigenti dal 6 agosto, presentarsi muniti di “Green Pass” per i partecipanti sopra i 12 anni. I biglietti saranno acquistabili in prevendita a partire dalla settimana che precede lo spettacolo recandosi di persona presso l’Officina delle nuove generazioni – Compagnia Il Melarancio, in piazzetta del Teatro 1 a Cuneo (aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 15,30). Oppure inviando una e-mail a biglietteria@melarancio.com, specificando il numero di biglietti, gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente: in seguito si riceve un’e-mail di conferma dell’avvenuta riserva dei biglietti richiesti e le procedure per il pagamento tramite Satispay o bonifico. Infine al botteghino, a partire da 45 minuti prima dello spettacolo. In caso di maltempo, “Nonna e volpe” si svolgerà sotto la Tettoia di piazza Virginio a Cuneo, mentre “Fish & bubbles” verrà annullato.

Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@melarancio.com o telefonare allo 0171/699971 o al 347/9844570 o consultare il sito www.melarancio.com.