Il Caffè Letterario di Bra annuncia il Premio Priamar a Franca Benedusi

“Ogni premio ricevuto - parole dell’autrice - è molto importante per me e mi fa provare grande emozione. I miei racconti sono ambientati in Alta Langa, ma rispecchiano un periodo in cui il modo di vivere era uguale in ogni parte d’Italia. Sono ambientati negli anni Cinquanta, nel dopoguerra, quando c’era voglia di fare, con infinita speranza nel cuore e tanto rispetto per tutto e tutti”.