Cagnolino investito sulla A6 si salva per miracolo

Paraflu. E' stato ribattezzato con il nome del noto liquido per radiatori il cagnolino che, pochi giorni fa, è stato investito da un'auto che viaggiava a velocità elevata sulla Torino-Savona, all'altezza del comune di Mondovì.



Un nome, ma anche un destino. Il cane, infatti, si è miracolosamente salvato perché nell'impatto ha sfondato la griglia di aerazione dell'auto, entrando nel vano motore, dove il radiatore in alluminio si è piegato attutendo l'impatto.



Soccorso e trasferito in clinica veterinaria, Paraflu ha riportato alcune fratture e dovrà essere operato.



L'AVI (Ambulanze Veterinarie Italia) si è fatta carico di tutte le spese per l'intervento ortopedico e la degenza e, una volta ristabilito, cercherà una famiglia per il cagnolino.



Questa mattina, sul gruppo Facebook "Ambulanze veterinarie Italia" aggiorna: "Paraflu è stato trasferito dalla clinica al CTO Vet, dopo visita e consulto nessun danno cerebrale, neurologico o spinale. Si può procedere con l'intervento"