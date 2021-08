Fossano: è sold-out il concerto di Sangiovanni

Sono bastate poche settimane per raggiungere il sold-out per il concerto di Sangiovanni a Fossano organizzato dall'Associazione Arturo Toscanini in collaborazione con l'amministrazione comunale.



Già da record con la sua Malibu, con cui ha conquistato ben 5 dischi di platino, Sangiovanni è pronto a iniziare il suo primo tour attraverso lo stivale su e giù per lo stivale.



Il secondo classificato all'edizione 2021 di Amici si esibirà nella suggestiva location di Piazza Castello con le hit che stanno continuando a macinare successi e incassare premi, fra gli altri il “Premio Siae” e il “Premio delle Radio”.



Appuntamento dunque il 10 settembre con l'Anima Festival a Fossano con la grande musica, concerto in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti.



«Questo risultato testimonia ulteriormente la grande vicinanza del pubblico ad un giovane talento emergente della musica italiana, un segnale straordinario per la ripresa del settore degli eventi dal vivo fortemente colpito dalla pandemia» commentano gli organizzatori.