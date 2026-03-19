“Il Festival nel Cielo”: piromusicale stellare a Fruttinfiore di Lagnasco

E’ ormai diventata una tradizione, un appuntamento atteso e immancabile di Fruttinfiore. Stiamo parlando dello spettacolo piromusicale che, ormai dalle prime edizioni, va in scena a Fruttinfiore nella serata del sabato. E quindi anche quest’anno, nell’area sita in Via Santa Maria, l’azienda Pyrodreams S.r.l di San Colombano al Lambro, è pronta a stupire gli spettatori con un nuovo spettacolo dal titolo “IL FESTIVAL NEL CIELO”. Forse non a caso il titolo dello spettacolo di quest’anno deriva dal fatto che gli amici della “Pyrdreams” sono reduci dai fasti del Festival di Sanremo dove hanno deliziato gli spettatori del Festival Canoro più importante d’Italia con le emozioni che, nelle serate precedenti il Festival, hanno riempito il cielo della nota cittadina ligure, dal teatro Ariston e per tutto il litorale fino alla Nave “Costa Toscana” ancorata per l’occasione al largo di Sanremo.

A Lagnasco avremo il Monviso a fare da sfondo all’area di sparo ma anche da noi, agli spettatori sarà chiesto di immaginare cose inimmaginabili, e verranno loro trasmesse, attraverso fuochi e musica, emozioni forti che renderanno unica e irripetibile la loro serata e la loro presenza a Lagnasco e a “Fruttinfiore”.

Al termine dello spettacolo, fatti pochi passi, sarà possibile tornare in Piazza Umberto 1° e reimmergersi nell’atmosfera di Fruttinfiore passeggiando tra le bancarelle della Piazza ed assistendo all’esibizione musicale del gruppo “Strade Sonore” che, dalle 22,00 in avanti intratterrà tutti coloro che vorranno passare una serata diversa, nella magica atmosfera di Fruttinfiore 2026.

Il programma dettagliato di FRUTTINFIORE è visibile sul sito ufficiale della manifestazione: www,fruttinfiore.it dove sarà possibile reperire anche tutte le altre notizie e informazioni sulla manifestazione.

Per info e prenotazioni: VMstyle Eventi e Comunicazione – Valentina Masante 328 8864311 – Mail eventi@vmstyle.it .

Il referente del Comitato organizzatore è il Signor TORRE Andrea reperibile al cellulare 333 3816597, Mail toure1995@libero.it