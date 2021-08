Partirà a giorni la ristrutturazione dell'edificio Enel di Ponte Marmora

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione dell'edificio in frazione di Ponte Marmora in alta Valle Maira di proprietà della E-distribuzione (società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione).

Si tratta della struttura utilizzata per la distribuzione di energia elettrica al territorio e, come spiega la società romana, integra impianti attivi con i relativi cavi di collegamento.

L'edificio, inoltre, presenta dei vincoli tali per cui non è possibile destinare ad una finalità pubblica neppure le parti attualmente inutilizzate. In un ottica di inserimento armonico in un ambiente naturale come quello della Valle Maira la E-distribuzione comincerà, ancora nel mese di agosto, gli interventi di recupero e ristrutturazione delle facciate e del tetto.

La necessità di operare una miglioria dell'edificio è arrivato dopo una serie di incontri avvenuti negli ultimi mesi fra i rappresentanti di E-Distribuzione e di Affari Istituzionali Enel, il comune di Marmora, Provincia di Cuneo e l'Unione Montana Valle Maira, le associazioni ambientalistiche (Legambiente Cuneo, Rete del Buon Cammino).

“Grazie alla disponibilità di Enel Distribuzione e di Affari istituzionali Enel, alla collaborazione con la Rete del Buon Cammino, Legambiente Cuneo e la regia della provincia di Cuneo si sta avviando a conclusione l’iter per la ristrutturazione della centrale Enel di Ponte Marmora – ha commentato il sindaco di Marmora Giorgio Reviglio - Un risultato che riteniamo possa soddisfare le richieste e le aspettative di tutti perché con l’abbattimento dell’immobile avremmo perso un’importante testimonianza di archeologia industriale del XX secolo. Attendiamo fiduciosi la fine dei lavori per poter ammirare l’immobile nella sua nuova immagine”.

“La sostenibilità - ha aggiunto Enrico Bottone Responsabile Area Territoriale Nord Ovest di E-Distribuzione - passa anche attraverso la riqualificazione urbana e, grazie all’intervento di ristrutturazione che abbiamo definito con istituzioni e rappresentanze territoriali, l’edificio E-Distribuzione di Ponte Marmora cambierà volto, integrandosi in modo migliore nel paesaggio che lo circonda”.

I lavori verranno ultimati entro l’autunno.