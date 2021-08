"Contenitori vuoti" a Mondovì, Azione: "Servono responsabilità e concretezza"

"Un vecchio adagio, attribuito a Giulio Andreotti, denuncia come una "smentita sia, in realtà, una notizia data due volte".

In merito pubblichiamo la nota stampa di Azione che torna sul tema, riemerso negli scorsi giorni,

Mondovì e l'atavico problema dei "contenitori vuoti" che continua a far discutere: la Cittadella, i due padiglioni dell'ex ospedale Santa Croce... Le idee sono tante, il desiderata dei più sarebbe quello di riqualificarli e renderli a norma per ospitare le scuole, ma il quadro è decisamente complesso.

Sì, perché non ci si può spiegare altrimenti il perseverante e mai domo ritorno all'antico refrain sul riutilizzo dei "contenitori vuoti" a fini scolastici: il ritornello del "Gallo", il mettere in dubbio studi redatti da professionisti incaricati in merito all'adeguamento sismico della struttura e poi, soprattutto, il continuo insistere su di un intervento che solo nei sogni di qualcuno è lì che attende di essere realizzato.