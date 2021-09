Partito il 2° semestre di “Bike to Work Cuneo”

Si è concluso ieri il primo trimestre del progetto sperimentale del Comune di Cuneo “Bike to work Cuneo”, l’app che permette a chi è residente nel Comune di Cuneo e vuole usare la bici nel percorso casa-lavoro di ottenere degli incentivi economici chilometrici.

In questi primi tre mesi sono stati 400 gli utenti che hanno “gareggiato” e scaricato l’app Wecity per iOS e Android, 64.000 il totale dei chilometri pedalati che corrispondono ad un risparmio di circa 10,2 tonnellate di CO 2 .

Ora tutti coloro che, come da regolamento, avranno raggiunto un minimo di 18 giornate di “bike to work” nel trimestre di riferimento, vedranno liquidato nelle prossime settimane, una volta effettuate le verifiche e i relativi conteggi, l’incentivo a cui hanno diritto (pari a 20 centesimi di euro per ogni chilometro pedalato nel tragitto casa-lavoro, con un massimo di 20 euro al mese).

Coloro che non ha raggiunto le 18 giornate (e pertanto non avranno diritto ad alcun incentivo per il trimestre appena terminato), potranno continuare a partecipare al programma pedalando anche nel trimestre settembre – novembre, cercando di migliorare la propria prestazione.

Inoltre, come già comunicato in fase di lancio del progetto, per il trimestre appena avviato, dal 1° settembre al 30 novembre, verranno ammessi a partecipare al “Bike to work Cuneo” anche tutti coloro che hanno già scaricato l’app e si sono registrati, ma che non erano rientrati nella prima tranche di ammessi, limitata a 400 iscritti. Verranno tutti ammessi dal 1° settembre e potranno quindi iniziare a pedalare per raggiungere il loro incentivo. Sarà comunque l’app stessa a ricordarlo con una notifica sullo smartphone.

Un progetto, quello del “Bike to work Cuneo”, che il Comune ha voluto lanciare per sensibilizzare ad uno stile di vita più sano e virtuoso che, oltre a migliorare la salute di chi lo pratica, non inquina, e che ha avuto un buon successo e una buona risposta da parte dell’utenza.

Per ogni informazione o chiarimento rivolgersi a:

Ufficio Biciclette: tel. 0171 444513-523; e-mail: ufficio.biciclette@comune.cuneo.it oppure consultare la pagina dedicata del sito (https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette.html).

Per aspetti legati al funzionamento dell’app è possibile riferirsi ai seguenti canali di assistenza: info@wecity.it e numero whatsapp 377 350 6646 (solo messaggi).