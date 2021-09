Tetto in fiamme a Busca, al lavoro tutta la notte quattro squadre di vigli del fuoco (VIDEO)

Un vasto incendio al tetto di una casa nel comune di Busca ha impegnato quattro squadre dei vigili del fuoco per tutta la notte. L'allarme è scattato ieri sera, venerdì 3 settembre, intorno alle 23, in un'abitazione in via Pes di Villamarina.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo con autobotte e autoscala, i colleghi del distaccamento di Levaldigi e i volontari di Busca. Sono poi intervenuti in supporto vigili del fuoco di Venasca per dare il cambio ai colleghi.

L'incendio ha interessato 300 metri quadri di tetto e ha impegnato i pompieri fino alle 6,15 di sabato 4 settembre.