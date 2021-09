Passeggiata per la Vita: in arrivo la 6° edizione ancora a distanza

"Dronero, Roccabruna, Caraglio, Cervasca, Cuneo, Busca, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Alba, Revello. Sono arrivati i pettorali nei molti punti vendita. Vai a ritirare il tuo pettorale con il gadget e camminando con chi vuoi, dove vuoi, quando vuoi…. partecipi così alla 6^ edizione. Anche quest’anno dobbiamo accontentarci della Passeggiata a distanza, non dobbiamo creare assembramenti, dobbiamo essere responsabili. Siamo sicuri che sarete comunque in tanti. I nostri giovani sorrideranno nuovamente a vedere tante persone in movimento. Per il menù dello sportivo hanno nuovamente aderito tanti locali, come per l’edizione passata è stato allargato il periodo: il menù dello sportivo potrà essere “gustato” previo prenotazione (evidenziando che trattasi del menù dello sportivo) e presentando il pettorale dal 24 settembre al 31 ottobre 2021".

Il 24, 25 e 26 settembre ci sarà la 6° edizione della Passeggiata per la Vita, un appuntamento che ogni hanno coinvolge moltissime persone e che fa, non soltanto della solidarietà, ma della profonda vicinanza umana la consapevolezza di un vivere quotidiano.

Dallo scorso giovedì è possibile acquistare i pettorali, anche per gli amici a quattro zampe, accompagnati da un speciale gadget di questa edizione 2021.

Durante i tre giorni dedicati, propongono le famiglie Rubino e Brignone, organizzatori di questa iniziativa: "Cammina dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi. Indossa sia pettorale che gadget, fatti un selfie/video e condividilo con noi:

-WHATSAPP al numero 3703405038;

-FACEBOOK sulla pagina passeggiata_per_la_vita;

-INSTAGRAM taggando passeggiata_per_la_vita nelle tue storie/post;

-MAIL all’indirizzo passeggiataperlavita@gmail.com".

Tutto il ricavato della vendita dei pettorali, come sempre, verrà devoluto in parti uguali, alle due associazioni: A.I.L. Cuneo “Paolo Rubino”, e al “Fiore della Vita – #casaAnna” di Savigliano