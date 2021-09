Paniale: III° edizione della “Camminata per #gabo28sempre”

“Anche l’impossibile ha le sue carezze. Non sfioreranno mai la realtà, ma saranno sempre libere di toccare il cielo dove TU sei. MaePa ritornano con un percorso che nel suo piccolo richiama i sentieri della montagna dove spiccano i cuori di Gabry, con spunti panoramici, a portata di tutti per un dolce ritrovarsi tra chiacchiere e risate che tanto fanno bene al cuore.”

Ritrovo alle ore 9.30 a Paniale, partenza alle ore 10. Domenica 19 settembre ci sarà la III° edizione della “Camminata per #gabo28sempre”, l’iniziativa in ricordo del giovane Gabriele. Un percorso ad anello adatto per tutte le età ed anche per gli amici a quattro zampe, con all’arrivo un piccolo break.

I genitori: “Sono passati 5 anni e nostro figlio ci manca immensamente. Nel suo ricordo indelebile troviamo la forza, grazie a queste giornate noi sopravviviamo. Per lui, per la sua spensieratezza, la sua intraprendenza e la sua umiltà. Per il suo sorriso e per tutta la bellezza che grazie al suo ricordo ne scaturisce. Per le belle persone incontrate e l’affetto ricevuto.L’offerta sarà libera, chiediamo però cortesemente se le persone possono dare una preadesione indicativa e senza vincolo di partecipazione al 3387111146, di modo da poter accogliere tutti nel migliore dei modi. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Comprensivo A. M. Riberi di Caraglio, dove nostro figlio si è formato mente e spirito. È una parentesi al progetto pilota riguardante l’ITIS, che vede il mantenimento in efficienza dell’aula d’informatica a lui dedicata, per tutti i ragazzi che ne usufruiscono e per quelli che nei prossimi anni ci saranno”.