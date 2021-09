La Sagra dei Pescatori torna ad illuminare il Po e il centro storico di Villafranca Piemonte (To)

A Villafranca Piemonte (To) saranno cinque giorni speciali, tra musica, cibo, mostre e collaborazioni con le associazioni locali, per una Sagra dei Pescatori 2021 che torna ai fasti del passato, alle edizioni che hanno preceduto la pandemia, ma in osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Torna anche sulle rive del fiume Po, il tanto atteso spettacolo pirotecnico del sabato sera, in grado di attirare, ogni anno, molti spettatori lungo il corso d'acqua: “Realizzato in collaborazione con l’associazione Amici del Po, è un evento unico a livello territoriale, diventato ormai la perla della nostra kermesse, al quale non possiamo rinunciare” dichiara il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano.

Dal 24 al 28 settembre, buona parte del paese si mobiliterà per offrire ai visitatori il meglio dell'accoglienza: “Spero che la Sagra possa rappresentare per tutti i villafranchesi e non solo, la 'linea di ripartenza alla vita' – sottolinea il sindaco -. Dopo più di un anno di fermo delle attività turistiche e culturali, il mondo che ruota attorno alle manifestazioni ed agli eventi fieristici deve ripartire, non solo per l’aspetto promozionale ma anche per motivi economici”. Gli fa eco Franca Alciato, presidente della Pro loco di Villafranca Piemonte, associazione che collabora all'organizzazione della kermesse: “Tutto questo è possibile grazie al lavoro delle associazioni villafranchesi, dei ragazzi dello staff del RistoPalatenda e del Banco Pesca, della Protezione civile, dell'Oratorio”.

Il luogo della manifestazione sarà quello storico, il centro del Paese: “Lì i turisti che parteciperanno alla Sagra, oltre ad apprezzare le specialità culinarie preparate con cura dallo staff delle maglie gialle, avranno la possibilità di ammirare anche gli edifici e i luoghi di particolare interesse e pregio architettonico e storico culturale – aggiunge il sindaco –: l’Ex Monastero, prossimo al restauro, la Chiesa della S.S. Annunziata, la Chiesa del S.S. Gesù, la Cappella di Missione e far visita ed un pic-nic alla ottocentesca Casaforte di Marchierù”.