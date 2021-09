Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi (10 settembre) a Beinette.

Coinvolte in un tamponamento a catena quattro automobili in transito su via Mondovì. Nessuno degli occupanti dei mezzi è rimasto incastrato tra le lamiere, per fortuna.

Immediato l'intervento dell'emergenza sanitaria e dei vigili del fuoco con la prima partenza di Cuneo. Segnalati disagi sulla viabilità locale.