Bra: al via un nuovo corso di ceramica a Palazzo Traversa

Anche in questo 2021 il museo civico di Palazzo Traversa di Bra organizza nella sua sede di via Serra un corso sulla lavorazione dell’argilla. Si tratta di 10 lezioni di due ore ciascuna in programma il lunedì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 nel periodo compreso tra il 27 settembre e il 6 dicembre.

Il corso è inteso per un gruppo ristretto (6 persone al massimo) per consentire agli insegnanti di seguire ogni partecipante individualmente. Le lezioni mirano a fornire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche sulla manipolazione dell'argilla, dalla progettazione di un manufatto alla sua realizzazione, utilizzando le principali tecniche di costruzione manuale: la lastra, il colombino e la tecnica a pollice. Inoltre, nella seconda fase del corso, saranno fornite le nozioni di base sulle tecniche decorative con gli engobbi.

Il costo di partecipazione è di 120 euro e l’iscrizione comprende i materiali: argilla, strumenti per la lavorazione, engobbi colorati e cristallina. Le spese per la cottura dei manufatti saranno invece un extra. Iscrizioni entro il 20 settembre tramite una mail all’indirizzo traversa@comune.bra.cn.it . Per partecipare al corso è necessario essere muniti di green pass oppure esibire l’attestazione di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 non anteriore a 6 mesi, l’attestazione di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus (con validità 48 ore), o il certificato medico di esenzione dalla vaccinazione rilasciato secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.