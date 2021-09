La Tiktoker “Cooker Girl” sul palco di Alba Capitale

Saluzzese, 20 anni appena compiuti, più di 160 mila follower su Instagram e un grande seguito su Tik Tok. Si chiama Aurora Cavallo, ma nel mondo dei social network è conosciuta come “Cooker Girl”: sabato 11 settembre, alle ore 21, sarà sul palco del Pala Alba Capitale, ospite della rassegna organizzata da Confindustria Cuneo, per raccontare la sua storia. Da studentessa con la passione per la cucina a star dei social, la sua vita è cambiata improvvisamente ed in maniera completamente inaspettata. Complice il lockdown, che ha avvicinato molte persone alla cucina, in pochissimo tempo Aurora è diventata popolare grazie ai video delle sue ricette condivisi sui canali social, accompagnate dalla spensieratezza, dal sorriso e dalla simpatia di una ragazza di 19 anni: così è nata “Cooker Girl”, oggi una delle più note Tiktoker della provincia di Cuneo e tra i volti del sito di ricette “GialloZafferano”. Aurora, che continua a studiare all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, al Pala Alba Capitale racconterà come la sua grande passione si sia trasformata in professione e, a partire dalla sua esperienza, proverà a spiegare le opportunità che il web e i social offrono al mondo della cucina.

Dopo l’incontro dello scorso 7 luglio con Matteo Romano, si tratta del secondo appuntamento di “Professione Youtuber e Tiktoker” nel calendario di Alba Capitale della Cultura d’Impresa.

Per partecipare (obbligo di green pass) è necessario iscriversi sul sito https://alba2021.confindustriacuneo.it/.