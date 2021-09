Le eccellenze di Bra a Cheese

Nella tredicesima edizione di “Cheese” non può mancare uno spazio dove conoscere meglio la Città di Bra che, da più di vent'anni, ospita e co-organizza l'evento. In piazza Spreitenbach uno stand di 150 metri quadrati allestito dal Comune di Bra in collaborazione con Confcommercio Ascom Bra e Wonderful Langhe e Roero, offrirà ai visitatori un assaggio delle eccellenze gastronomiche locali, rappresentate dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Salsiccia di Bra e dal Consorzio per la valorizzazione Pane di Bra.



L’offerta gastronomica punta sui prodotti che hanno reso celebre la città della Zizzola: in primis la Salsiccia di Bra proposta nell’inimitabile “Mac ‘d Bra”, panino simbolo che unisce, in un solo morso, le rinomate eccellenze della città: all’interno del pane di Bra, lattuga degli orti, una fetta di formaggio Bra Tenero Dop e la salsiccia di Bra, in versione cruda o cotta alla piastra. La salsiccia sarà proposta anche in formato take away, da gustare rigorosamente cruda, accompagnata da una fetta di pane di Bra, a passeggio tra gli stand di Cheese.



I panettieri del Consorzio Pane di Bra prepareranno la Focaccia di Bra, farcita con salsiccia e formaggio Bra Dop. Il loro spazio è attrezzato per consentire la preparazione sul posto della gustosissima focaccia: da gustare appena sfornata!



Il formaggio Bra Dop sarà presentato in degustazione nella versione Bra Tenero e Bra Duro, accompagnato dal Pane di Bra.



Per chiudere, una proposta di dolce, in collaborazione con Wonderful Langhe Roero: la torta di nocciole Igp Tonda gentile delle Langhe.



Dopo aver esplorato il territorio attraverso il gusto, sarà possibile approfondirne la conoscenza nel contiguo stand istituzionale del Comune di Bra: un “salotto” con un ampio spazio dedicato alla città e al territorio, tra graditi ospiti, presentazioni, collaborazioni ed eventi.



Immancabile un focus su Bra, città slow, che celebrerà i suoi valori e le sue peculiarità - dalla sostenibilità all’attenzione alla qualità della vita, dalla promozione turistica alle eccellenze – anche attraverso il lancio di un video promozionale promosso dal Comune di Bra e proiettato in anteprima nello stand durante i giorni dell’evento. Si parlerà poi di Roero, nelle sue realtà e nella sua biodiversità, con l’associazione Valorizzazione Roero, l’associazione dei Sindaci del territorio e i Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.



“Cheese” sarà l’occasione anche per rinsaldare i rapporti di amicizia con le città gemelle: 18 settembre, alle 10.30 in piazza Caduti per la Libertà, una cerimonia ufficiale celebrerà il ventennale del gemellaggio con Weil der Stadt, alla presenza delle numerose altre realtà nazionali e internazionali legate a Bra da patti di collaborazione (partecipazione su invito). (