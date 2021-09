Per la Procura evase dalla detenzione domiciliare, il giudice lo assolve

È stato assolto ‘perché il fatto non sussite’ un uomo imputato al tribunale di Cuneo per evasione dalla detenzione domiciliare. L’episodio, il novembre scorso alle porte della città. Una decina di giorni prima il Piemonte era rientrato, a seguito dell’emanazione del dpcm del 3 novembre, in zona rossa.

“Verso le 11.25 del mattino siamo andati a controllare il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari -ha riferito un militare- Abbiamo suonato il campanello e successivamente gli abbiamo telefonato, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. I controlli precedenti sono sempre stati positivi. Lui era autorizzato ad uscire dalle 9 alle 11”.

“Quel giorno probabilmente o ero a fare la doccia o stavo dormendo. Quando una persona si trova agli arresti domiciliari gli orari non sono regolari. Sono sicuro che quel giorno fossi a casa. In quel periodo non eravamo in lock-down ma era stata proclamata la zona rossa. Si usciva solo in caso di necessità. Uscivo per fare la spesa nell’orario in cui ero autorizzato. Io vivo insieme a mia madre, quella mattina evidentemente era uscita lei. Sono stato arrestato nell’agosto 2016 e poi avevo ottenuto degli sconti di pena. In quel periodo stavo aspettando che mi dessero i 45 giorni di liberazione anticipata dell’ultimo semestre. Sono uscito prima di Natale. Il magistrato di sorveglianza in relazione a questa vicenda non aveva né revocato i benefici e nemmeno effettuato restrizioni”; questo quanto riferito dall'imputato al Giudice, a cui il p.m. ha chiesto di pronunciare una sentenza di condanna quantificata in un anno di reclusione.