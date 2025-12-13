"El teatro Piemonteis": al Toselli la commedia “Magara…Venessia”

Sabato 20 dicembre, nell’ambito della 30ª Rassegna concorso "El teatro Piemonteis" al teatro Toselli di Cuneo, andrà in scena la commedia “Magara…Venessia” con il gruppo teatro Alfatre di Collegno.

La vicenda si colloca nel burrascoso momento in cui la coppia formata da Orazio marito, simpatico e innamorato della moglie Irma …ma infedele decide di separarsi. Solo allora, Orazio intuisce quanto doloroso sarebbe perdere per sempre l’amata Irma e perciò mette in atto tutte le strategie possibili per far cadere nel ridicolo l’amante della moglie e riconquistare lei.

Un frenetico giro di valzer nel microcosmo dei rapporti tra moglie e marito.

Gli spettatori riceveranno una scheda per votare gli interpreti per assegnare, a fine marzo, i premi ai migliori attori, regista e compagnia.

E' possibile prenotare il posto in teatro (ingresso euro 13, gratuito fino ai 20anni - ridotto fino 26 anni) telefonando al 347 8738733