In volo fino a Bersezio per soccorrere una donna, elicottero del 118 resta fermo per un guasto

Una chiamata al 118, nalla mattinata di oggi 20 settembre, per una signora anziana che si è rotta il femore a Bersezio, in alta Valle Stura. Poco dopo, in zona, è atterrato l'elicottero del 118, pronto a portare la donna in ospedale a Cuneo.

Dopo tutte le cure sul posto, la donna è stata caricata sul velivolo che, però, non è ripartito.

E' stato necessario far arrivare un'ambulanza, che ha quindi provveduto al trasporto della donna al nosocomio di Cuneo. Nel frattempo è stato allertato un secondo elicottero, con a bordo dei meccanici, per l'individuazione del guasto e, possibilmente, la riparazione, al momento non ancora avvenuta.

E così, come dimostra la foto, due elicotteri e il personale del 118 regionale sono bloccati da ore a circa 1600 metri di quota.