Alla famiglia di Paola Ruffino il “Premio San Michele – Perlo nel cuore”

Il Comune di Perlo ha istituito il “Premio San Michele – Perlo nel cuore”, che domenica 26 settembre alle ore 12 sarà consegnato per la prima volta.

A riceverlo la famiglia – originaria di Perlo – della giovane mamma Paola Ruffino scomparsa a soli 49 anni per un male incurabile. Paola era dipendente della Provincia di Cuneo e viveva a Borgo San Dalmazzo.

Quello fra Paola e Perlo era un rapporto speciale. In ogni istante libero raggiungeva il piccolo Comune dell’Alta Val Tanaro insieme al marito Silvio, al figlio Matteo, alla famiglia e a tanti amici. Paola amava molto Perlo, la natura e gli animali.

Il premio rappresenta un lupo lavorato a mano in legno dall’artista Sergio Sciandra, che per l’occasione ha realizzato anche una scultura in legno che riporta il simbolo di Perlo in dimensioni reali.

Il Premio vuole valorizzare la difesa dei valori, della natura, del territorio e l’amore per Perlo.

L’appuntamento con la consegna del “Premio San Michele – Perlo nel cuore” è per domenica 26 settembre alle ore 12 presso la chiesa patronale San Michele di Perlo.