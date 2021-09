Cuneo Bike Festival: presentato l'e-book "Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta"

Ieri, lunedì 20 settembre, presso il Cinema Monviso (via XX Settembre 14, Cuneo), è stato presentato, nell’ambito del Cuneo Bike Festival, l’e-book “Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta”, realizzato dal Comune di Cuneo - ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Interreg VA Italia Francia Alcotra 2014-2020, Piano Integrato Territoriale ALPIMED, progetto PATRIM. La pubblicazione, a cura di Bikeitalia, è una guida on line con itinerari per scoprire il territorio di Cuneo in bicicletta, con proposte di escursioni adatte a tutta la famiglia e a pedalatori e pedalatrici “slow”.

Alla presentazione sono intervenuti Mario Calabresi, giornalista scrittore ed ex direttore del quotidiano La Repubblica, e Valerio Montieri, architetto urbanista esperto in moderazione del traffico. Dialogano con loro Pinar Pinzuti e Paolo Pinzuti di Bikeitalia.

La pubblicazione è il frutto di un’intensa attività di ricerca e scoperta in bicicletta del territorio di Cuneo e dintorni, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il patrimonio naturalistico, artistico, culturale ed enogastronomico. Il Cuneese è in grado di offrire sia percorsi placidi e tranquilli in pianura, sia salite estreme e impegnative.

L’e-book “Scoprire Cuneo e dintorni in bicicletta” si rivolge soprattutto alle famiglie e a tutte e tutti coloro che amano pedalare, ma anche fermarsi a osservare il territorio e gustare una leccornia locale o magari, visitare una delle molte attrazioni artistiche del territorio.

Nella realizzazione dei quattro itinerari qui proposti si sono privilegiate le infrastrutture ciclabili presenti, strade a uso agricolo o comunque a bassa densità veicolare.

Cuneo e dintorni sanno sorprendere: oltre alla città, i borghi, le oasi naturalistiche e le campagne hanno davvero molto da offrire a chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo, lontano dagli itinerari soliti e più battuti. La pubblicazione è un invito a scoprire un’ulteriore perla della nostra bella Italia che non smette mai di stupirci, che sia per un fine settimana o per una settimana intera.

L’ebook è scaricabile gratuitamente da questo link

Contenuti dell’e-book:

· Focus: alla scoperta di Cuneo e del Parco fluviale Gesso e Stura

· Parchi e riserve naturali del Cuneese

· Pedalare tra arte e natura: Cuneo, Valle Grana e Valle Maira

· Focus: in viaggio nel Barocco

· In bicicletta tra Cuneo, Mondovì, Vicoforte e Chiusa Di Pesio

· Da Cuneo alle Terme di Valdieri, pedalare tra natura e benessere

· Focus: i sapori del Cuneese

Il Cuneo Bike Festival continua fino a mercoledì 22 settembre. Questa sera, incontro alle 18.30, presso Open Baladin, con Martin Angioni e il suo libro “Le 101 ragioni per cui vado in bicicletta”. Alle 21, ospite al Cinema Monviso, sarà l’ultra cyclist Omar Di Felice, che domani mattina incontrerà i ragazzi e le ragazze della scuola di via Bersezio.

Chiuderà il Cuneo Bike Festival l’incontro con Erica Magnaldi al Cinema Monviso.

Il Cuneo Bike Festival è una settimana di eventi, dal 16 al 22 settembre 2021, a tema bici, mobilità sostenibile, inclusione sociale e cicloturismo a Cuneo, in occasione della Settimana Europea della Mobilità e sarà una festa della bicicletta con importanti testimonial e ospiti di rilievo nazionale.

Il Cuneo Bike Festival è organizzato dal Comune di Cuneo, a cura di Itur, nell’ambito del progetto Periferie al centro – DPCM 25.05.2016 – Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie nell’ambito del bando Periferie al centro; nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione del Piano Strategico ‘Cuneo per lo sviluppo sostenibile’ e nell’ambito del Programma Interreg Alcotra - PITER ALPIMED - Progetti Mobil e Patrim; con la collaborazione di Parco fluviale Gesso e Stura, FIAB Bicingiro Cuneo, Bikeitalia.it, BiciOfficina La Boa, Consorzio Socio-assistenziale del Cuneese, Open Baladin Cuneo.

Informazioni e iscrizione

Il programma dettagliato è disponibile sul sito www.comune.cuneo.it/CuneoBikeFestival , seguendo i social Facebook e Instragram del Comune di Cuneo e l’hashtag #CuneoBikeFestival .

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare ad alcuni eventi, dove è indicato, è necessario essere in possesso del Green Pass ed effettuare l’iscrizione sulla piattaforma: https://ticket01.comune.cuneo.it/

Per informazioni: Ufficio biciclette Comune di Cuneo, tel. 0171.444523, e-mail ufficio.biciclette@comune.cuneo.it