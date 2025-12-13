A Verzuolo torna il cinema di Natale a Palazzo Drago con il CCRR

Questa sera, sabato 13 dicembre alle 20,45, a Palazzo Drago (in via Marconi, 13) il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr)propone un nuovo appuntamento con il tradizionale cinema di Natale, un’iniziativa pensata per coinvolgere grandi e piccoli in una serata all’insegna della condivisione e del divertimento.

L’organizzazione mette a disposizione il film, mentre al pubblico è affidato il compito di portare con sé i pop corn, per ricreare un’atmosfera autenticamente cinematografica e conviviale.

La serata prevede la proiezione di “Smallfoot”, un’avventura d’animazione rivolta a un pubblico di tutte le età.

Un’occasione speciale per trascorrere una serata in compagnia, respirando il clima delle feste attraverso il cinema e una storia capace di divertire e far riflettere.

Il film, arricchito da musiche originali e da un cast di voci di alto livello, rivisita in modo originale la leggenda del Bigfoot, ribaltandone la prospettiva. Al centro della storia c’è un giovane e brillante Yeti che cerca di dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani, pur non avendone mai incontrato uno, dando vita a una vicenda divertente e ricca di spunti.

Ingresso libero.