Greg e Bruschetta sorprendono il pubblico del Teatro Boglione di Bra con “A Mirror” [VIDEO]

“La bella stagione” al teatro politeama Boglione di Bra, continua all’insegna delle emozioni e della partecipazione di un nutrito pubblico in sala.

Dopo il tutto esaurito con il duo Lopez e Solenghi con “Dove eravamo rimasti?””, giovedì scorso 11 dicembre è stata la volta di “A Mirror – Spettacolo falso e non autorizzato”: commedia distopica e sorprendente, tratta dall’opera della britannica Sam Holcroft. La regia italiana in questo caso va a Giancarlo Nicoletti. Le scene sono state curate da Alessandro Chiti, mentre le musiche originali sono di Mario Incudine e i costumi di Giulia Pagliarulo.

A Mirror, per la prima volta in Piemonte e a Bra, dopo 50 spettacoli all’attivo nel tour in tutta Italia, ha messo in evidenza uno stato immaginario, in questo caso il Ministro della Cultura (anche noto come “ufficio censura”) che esercita alti poteri governativi su potenziali artisti obbligati a cedere a pressioni e ricatti pur di scalare la propria posizione. È stata un’opera molto apprezzata dagli spettatori, a suon di applausi.

A raccontare alcuni aspetti dello spettacolo due dei principali attori del cast (insieme a Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu): Claudio “Greg” Gregori, del famoso duo “Lillo e Greg”, da sempre spalla di Lillo Petrolo (e con lui anche a Radio 2 con il programma “610”) e Ninni Bruschetta, partito a teatro molto tempo fa con il movimento artistico da lui creato, “Nutrimenti terrestri” e con un centinaio di film già recitati in carriera, tra cui “Quo Vado?” con Checco Zalone”, “Buongiorno papà”, per la regia di Edoardo Leo e “I cento passi”.

Mentre il primo in “A Mirror” (prodotto da Viola Produzioni e Altra Scena) è un sedicente scrittore famoso, il secondo è un funzionario del Ministero della Cultura, con la passione per il teatro, pronto a esercitare il suo incarico in modo dittatoriale e a volte anche violento e minatorio su un aspirante autore di testi e sulla sua segreteria. Il colpo di scena finale si paleserà di colpo, ribaltando le loro posizioni.

Greg e Bruschetta hanno commentato inoltre alcune impressioni sulla commedia – thriller, ma si sono anche scambiati dei pensieri sui loro profili umani e recitativi (GUARDA IL VIDEO)