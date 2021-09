Cuneo "capitale verde" del Piemonte: premiata per le buone pratiche Urbact

È in corso in questi giorni a Sestri Levante il secondo meeting della Rete nazionale di trasferimento delle buone pratiche URBACT coordinata da ANCI.

Presente anche Cuneo, uno dei sette Comuni vincitori.

​​I 7 Comuni vincitori sono stati selezionati, oltre che per la qualità delle proposte presentate e per le motivazioni indicate, anche per l’utilità che la partecipazione alla National Practice Transfer Initiative avrà per gli stessi per alimentare strategie, definire obiettivi e priorità locali, per il valore aggiunto generato dallo scambio con altre realtà simili, e per le esperienze pregresse degli stessi in materia di sostenibilità ambientale e di adattamento/mitigazione al cambiamento climatico.

CUNEO



Cuneo, grazie alle sue peculiarità naturalistiche e alla sua posizione, e all’obiettivo di diventare sempre più verde anche nelle aree urbane, è definita “Capitale verde del Piemonte”. Dal 2019 il Comune sta lavorando al Piano strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile”, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il Comune promuove da anni interventi di recupero di beni culturali, nel rispetto della green policy (la ristrutturazione di Cascina Vecchia, ora centro espositivo, ricettivo e di educazione ambientale; il restyling del chiostro del Complesso di San Francesco per eventi; e il recupero dell’ex Ospedale di Santa Croce, ora biblioteca). Ha elaborato il Piano di Azione per l’energia sostenibile e il clima, una strategia per la mobilità sostenibile, e partecipato al progetto Clima del Piter AlpiMed per adottare comportamenti virtuosi nella lotta ai cambiamenti climatici.

Sestri Levante è la seconda tappa del viaggio di trasferimento delle buone pratiche che coinvolge sette Comuni italiani nell’ambito della National Practice Transfer Initiative del programma URBACT. La città ligure ospita il secondo incontro in presenza delle città che guidate dall’ANCI, Punto Nazionale del programma URBACT per l’Italia, replicano l’esperienza di coinvolgimento del mondo delle arti e della cultura per il contrasto al cambiamento climatico realizzata dal Comune di Mantova.

La rete nazionale di trasferimento coordinata da ANCI è focalizzata sull’adattamento e il trasferimento della buona pratica, originariamente sviluppata da Manchester e replicata a sua volta da Mantova con il network C-Change, che favorisce la partecipazione attiva di alcuni tra i settori più dinamici attivi nei contesti urbani italiani per favorire una maggiore consapevolezza sulle sfide ambientali a livello locale.