Ancora una gioia per il regista braidese Francesco Amato e il suo capolavoro “18 Regali”

Ancora una gioia per il regista braidese Francesco Amato e il suo capolavoro cinematografico “18 Regali”.

L’attrice Vittoria Puccini , ha vinto il Filming Italy Best Movie Award Menzione Speciale “Donne del Cinema Italiano” . Nel film è la protagonista di una vicenda che rilegge in chiave completa e in maniera originale la vera storia di Elisa Girotto , la mamma trevigiana che nel 2017 commosse l’Italia.



Parata di star per la serata di gala con la consegna dei premi ai migliori talent e professional dell’ultima stagione cinematografica ed audiovisiva. I divi più acclamati ed i maggiori rappresentanti dell’industria audiovisiva si sono dati appuntamento presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior. Lì ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del Filming Italy Best Movie Award, in cui Tiziana Rocca Direttore Generale Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication (casa editrice di Best Movie e Box Office) e Presidente onorario del Premio, hanno annunciato tutti i premiati. La Madrina del premio è stata l’attrice e imprenditrice Gabriella Pession.