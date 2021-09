Centallo: al via le letture per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni

A Centallo tornano le Letture per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni nel Sistema Bibliotecario Cuneese.

Mercoledì 6 ottobre alle ore 16.30 appuntamento alla Biblioteca civica con una nuova lettura.

"Tutti sanno che gli orsi si grattano quando sentono prurito, ma non molte persone sanno che i Pruriti si grattano perché sono Orsi!" L'Orso che Non C'era fa la sua comparsa tra le pagine dell'omonimo libro - scritto da Oren Lavie e illustrato da uno dei più importanti illustratori al mondo, Wolf Erlbruch, ed edito da E/O - come un bambino che per la prima volta si accorge di esistere.

Si guarda intorno per controllare cosa fa il mondo, si guarda dentro per capire se lui è veramente sé stesso.

Una lettura animata accompagnata da musiche, suoni e sorprese per raccontare il viaggio stravagante e filosofico che l'Orso compie alla scoperta di sé. A cura di Noau—Officina Culturale.

Ingresso gratuito su prenotazione. Per informazioni: 0171.211155 | biblioteca@comune.centallo.cn.it