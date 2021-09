Si spacciano per operatori incaricati dal comune per la sanificazione delle case, ma è una truffa.

L'avviso arriva dal comune San Michele Mondovì, dove, questa mattina, martedì 28 settembre, sono state segnalate alcune persone che stavano girando in paese presentandosi come tecnici per la sanificazione delle case.

"Fate attenzione e diffidate da queste persone, è una truffa" - chiariscono dal municipio - "Non aprite e avvertite immediatamente il 112".