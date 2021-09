A Bra la prima edizione del festival “Incontri d’Autore”

Bra e il suo territorio sono sempre stati attenti alla sensibilità artistica, soprattutto in ambito cinematografico. Sono molti i nomi ormai celebri delle persone che sono partite dalla città roerina per approdare al successo di critica e pubblico.

Per valorizzare queste realtà e permetterci di conoscerle meglio, l’Associazione Culturale Orora organizza, in collaborazione e con il patrocinio della Città di Bra, la prima edizione del festival “Incontri d’Autore”.

La manifestazione si terrà a Bra dal 15 al 17 ottobre, accompagnata dalla presentazione del romanzo, del film e delle musiche dell’opera “Una relazione”, insieme agli autori braidesi Stefano Sardo e Valentina Gaia.

"Orora" è già conosciuta per le diverse proposte culturali operate sul territorio nell’ultimo ventennio e anche questo nuovo evento offre interessanti attività e spunti di riflessione: ci si può lasciare continuando a volersi bene? L’amore e il rispetto possono sopravvivere anche dopo la separazione?

Di questo parlano il romanzo e il film diretto da Sardo e presentato al Festival del Cinema di Venezia 2021 nella sezione Autori.

In un‘epoca in cui le differenze di genere, di cultura e di appartenenza provocano tensioni, che possono sfociare anche nella violenza e nel delitto, questo tema appare un’interessante opportunità per riflettere sull’importanza di gestire in modo pacifico e rispettoso dell’altro una crisi relazionale: in amore, nell’amicizia e sul lavoro.



Ci saranno anche serate di approfondimento online e Laboratori di scrittura in presenza sui temi “Relazione o Relazionarsi?”, “Come sopravvivere agli inevitabili conflitti?”, “Dove stanno il successo e il fallimento?”, la relazione nel mito e nell’attualità, workshop su Narciso “l’equilibrio tra narcisismo ed empatia”, workshop su Amore e Psiche “l’equilibrio tra testa e cuore”, e molti altri acnora.

Gli appuntamenti del Festival saranno molti: si inizia con venerdì 15 ottobre alle ore 21:30 presso il Caffè Boglione, dove si potrà assistere al concerto, con la colonna sonora del film “Una relazione”, i brani tratti dall’album “Picnic To Club”, realizzati da Valentina Gaia, i Mambassa e con arrangiamenti di Andrea Bergesio; si prosegue con sabato 16 ottobre alle ore 20 presso il Cinema Vittoria e alla presenza degli autori si terrà la conferenza stampa di presentazione del film “Una Relazione”, che verrà proiettato alle ore 21; ed infine domenica 17 ottobre alle ore 17 presso l’Associazione “Il Fondaco” ci sarà la presentazione del romanzo “Una Relazione” edito per Harper&Collins.