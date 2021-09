Cuneo, La Boa: al via il corso di benessere personale

L’idea di creare uno spazio per il benessere personale è stata proposta da una cittadina del quartiere San Paolo di Cuneo che ha preso contatto con gli operatori del progetto La Boa, piano di accompagnamento sociale degli interventi realizzati dal progetto Periferie (Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana).

Un appuntamento settimanale per incontrarsi e stare insieme, in un tempo in cui dobbiamo agire in sicurezza, ma al tempo stesso continuare a coltivare le relazioni umane, che ci fanno stare bene, e riuscire sempre meglio ad unire benessere fisico, mentale e spirituale.

A partire da questa proposta La Boa organizza un corso basato sul benessere personale e sulla riacquisizione del contatto con la propria interiorità, occasione per incontrarsi, stare insieme e praticare un’attività sicura e alla portata di tutti.

Il corso, della durata di sei incontri, inizierà lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 10 alle 11.30 e continuerà per altri cinque incontri (che verranno calendarizzati nel primo incontro in basse alle disponibilità dei partecipanti).

Il gruppo sarà guidato da Rosella Salvetti, ex insegnante e facilitatrice di relazioni intergruppo. Il punto di ritrovo è presso il centro incontri comunale di San Paolo (centro anziani), Via Luigi T. Cavallo, 11 - Cuneo.

Il corso è gratuito, i posti sono limitati e per partecipare è necessario essere in possesso della certificazione verde (green pass).

Chi vuole iscriversi può contattare l’educatrice Gabriele Farina al numero 327 691 8662.

I partecipanti dovranno presentarsi indossando la mascherina personale, non è necessario altro materiale specifico.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

sanpaolo-cuneonuova@laboacuneo.it

www.laboacuneo.it

Coordinatore progetto Marina Marchisio – cell. 328 540 8009