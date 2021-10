Il generale Figliuolo cittadino onorario di Saluzzo, la città lo accoglie con orgoglio ed emozione (FOTO)

Il Generale d’Armata Francesco Figliuolo, Commissario straordinario per l’Emergenza Covid è da oggi cittadino onorario di Saluzzo.

Il conferimento nell’ambito del Consiglio comunale straordinario, tenutosi nel teatro Magda Olivero con il tutto esaurito, tanti in più avrebbero voluto esserci, in un clima di gioia e entusiasmo ch,e oltre all’onore per la città, ha rinnovato i molti legami del generale con l’ex capitale del Marchesato.

Alla caserma Musso iniziò infatti la sua carriera militare nel 1985 come tenente del Gruppo Artiglieria da Montagna “Aosta”, che proprio domani si ritrova per il 25° Raduno.

Tra i tanti ruoli elogiati quello che Generale ha avuto ed ha come Commissario nazionale per l’emergenza Covid 19, “mansione svolta con indiscusse capacità e profondo impegno, soprattutto nel rilancio della campagna vaccinale a servizio della Sanità pubblica e dei cittadini”.

Prestigiosissimi gli altri incarichi ricoperti in contesti internazionali difficili, dove ha comandato importanti missioni di pace nei vari teatri operativi, dando lustro all’Italia e “a Saluzzo che non può che essere grata ed orgogliosa di ciò”.

Sono stati il Comitato “Artiglieri dell’Aosta” con l’Associazione “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo” presieduti rispettivamente dal generale Giacomo Verda e Giovanni Damiano a proporre l’iniziativa della cittadinanza onoraria all’Amministrazione comunale che ha perfezionato l’istanza e organizzato la cerimonia.

Giovanni Damiano ha ribadito nell’occasione l’importanza della Sanità territoriale e la difesa degli Ospedali locali come quello di Saluzzo che avuto una parte di primo piano, durante la pandemia.

“Gli Artiglieri da montagna del Gruppo “Aosta” accolgono con grande orgoglio il Generale Figliuolo, che qui a Saluzzo ha mosso i primi passi come ufficiale – afferma Giacomo Verda - Gli siamo grati per l’impegno profuso contro la pandemia e siamo certi che la sua capacità e la sua determinazione riusciranno in tempi brevi a risolvere la situazione, portando fuori il Paese da un’empasse che l’affliggeva duramente”.

Il Generale originario di Potenza, che dopo la scuola di applicazione militare a Torino, nel 1985, ha iniziato la sua carriere come tenente proprio a Saluzzo nella caserma "Musso" in seguito, ha diretto anche l’insediamento dell’Esercito di Fossano e comandato la Brigata taurinense.

Prima della nomina da parte del Governo Draghi (dal primo marzo) il generale Figliuolo era dal 2018 il comandante logistico dell’Esercito. In precedenza è stato anche Capo ufficio generale del Capo di Stato maggiore della Difesa, comandante delle Forze armate in Kosovo, comandante del contingente nazionale in Afghanistan.